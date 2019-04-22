الارشيف / اخبار الرياضه

محمد هاني يغيب عن تدريبات الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

غاب محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق، اليوم الاثنين، والمقام

على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واكتفى هاني بأداء جلسة تأهيل داخل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
صالة الجيمانزيوم، دون أن يشارك في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد هاني يغيب عن تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا