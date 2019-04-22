محمد هاني يغيب عن تدريبات الأهلي

غاب محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق، اليوم الاثنين، والمقامعلى ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
واكتفى هاني بأداء جلسة تأهيل داخل
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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