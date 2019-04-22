علي لطفي يحرس مرمى الأهلي أمام المصري

أصبحت مشاركة علي لطفي، حارس مرمى فريق الأهلي، شبه مؤكدة في حماية عرين الفريق الأحمر أمام المصري، الخميس المقبل، في الدوري. أمام المصري، الخميس المقبل، في الدوري. وغاب شريف إكرامي، حارس المرمى، عن التدريبات، اليوم الاثنين، وأصبح لطفي الأقرب لحماية العرين أمام المصري. ويغيب محمد الشناوي عن حماية مرمى الأهلي أمام المصري للإنذار الثالث.

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