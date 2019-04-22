زمالك 99 يهزم الجونة في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 99 على فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية والثلاثين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين التى أقيمت على ملاعب الناشئين بالنادي، اليوم الاثنين. ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين التى أقيمت على ملاعب الناشئين بالنادي، اليوم الاثنين. وأحرز أهداف الزمالك الثلاثة كل من: حسين فيصل هدفين، سيف محسن هدفا. ويقود زمالك 99 شريف خليل، مديرا فنيا، وأحمد غانم، مدربا، ومصطفى محمود، مدربا مساعدا، وحمدي يوسف، إداري الفريق.

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