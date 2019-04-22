الارشيف / اخبار الرياضه

رمضان صبحي يشارك في تدريبات الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ظهر رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق الأهلي، في مران، اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش

استعدادا لمواجهة المصري، الخميس المقبل، بالدوري.

وجاء ظهور رمضان رغم الأنباء التي ترددت حول سفره لألمانيا، للعلاج من شد في العضلة الأمامية.

واكتفى رمضان بالجري حول الملعب على هامش مران، اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يشارك في تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا