رمضان صبحي يشارك في تدريبات الأهلي

ظهر رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق الأهلي، في مران، اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش

استعدادا لمواجهة المصري، الخميس المقبل، بالدوري.

وجاء ظهور رمضان رغم الأنباء التي ترددت حول سفره لألمانيا، للعلاج من شد في العضلة الأمامية.

واكتفى رمضان بالجري حول الملعب على هامش مران، اليوم.