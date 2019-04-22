فان دايك: مانشستر يونايتد يحتاج الفوز أمام السيتي أكثر من ليفربول

يرى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن مانشستر يونايتد هو من بحاجة للفوز أمام مانشستر سيتي، وليس ليفربول من أجل حجز مقعد أوروبي لهم في الموسم المقبل.
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة السيتي، الأربعاء المقبل، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مؤجلات الجولة ٣١ من الدوري الإنجليزي الممتاز،"البريميرليج".
وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية: "هل نحن بحاجة إلى مساعدة مانشستر يونايتد لكي يوقف السيتي؟ في الحقيقة هم بحاجة لأن يقوموا بذلك لأنفسهم، ومساعدة أنفسهم".
وتابع: "هم لا زالوا ينافسون على مقعد دوري الأبطال
وأضاف: "هزيمتهم أمام إيفرتون بأربع أهداف صعبة جدا، ليس من السهل مواجهة إيفرتون على أرضهم لكن النتيجة صعبة".
وأشار مدافع الريدز: "بالطبع نحن نحتاج للفوز في المباريات المتبقية لنا بنسبة 100% من أجل لقب الدوري، هذا الشيء الوحيد الذي سنركز عليه، لدينا ثلاث مباريات متبقية، وسنحاول الفوز بها".
وأتم: "سيكون الأمر صعبا للغاية، ولكن هذا ما نتطلع لفعله".
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