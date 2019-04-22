تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي

أدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والحارس محمدالشناوي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب
على هامش مران، اليوم الاثنين.
وخاض السولية مرانا خفيفا بعد تأكد غيابه عن مباراة المصري، الخميس المقبل، بالدوري.
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