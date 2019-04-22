تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي

أدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والحارس محمد الشناوي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب الشناوي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعبعلى هامش مران، اليوم الاثنين. وخاض السولية مرانا خفيفا بعد تأكد غيابه عن مباراة المصري، الخميس المقبل، بالدوري.

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