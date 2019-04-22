رياضة | ميسي يعاند برشلونة ويرفض رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعاند برشلونة ويرفض رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعطي ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني رأيه حول الصفقات الراحلة عن البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن هناك شكوك كبيرة حول استمرار فيدال مع برشلونة في ظل تواجد راكيتيتش وبوسكيتس وميلو بالإضافة للتعاقد مع دي يونج من أياكس الهولندي.

واضاف الموقع، أن فيدال بعد تردد شائعات رحيله عن برشلونة تقدمت العديد من الأندية أبرزها توتنهام ويوفنتوس وميلان للتفاوض معه لضمه في الصيف المقبل.

ويرفض ميسي شكلاً وموضوعاً رحيل فيدال عن الفريق لالتزامه مع الفريق ومشاركته الفعالة مع برشلونة بجانب الصداقة الحميمة التي تجمعهما سوياً.