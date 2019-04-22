رياضة | نهاية مأساوية لبطلة روسيا في الملاكمة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية مأساوية لبطلة روسيا في الملاكمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فارقت الحياة أمس الأحد، بطلة روسيا في الملاكمة التايلاندية، كريستينا ميالينا البالغة 26 عاما، بعد سقوطها من الطابق الـ13 من شرفة إحدى المباني السكنية في العاصمة الروسية.

وتقوم الشرطة بالتحقيق مع سكان المبنى الذي وقعت فيه الحادثة، كما تقوم بمشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة.

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وحققت ميالينا بطولة روسيا في الملاكمة التايلاندية عام 2013، ومثلت المنتخب الروسي في بطولة أوروبا للعبة.

ولعبت ميالينا في طفولتها كرة اليد قبل أن تحترف الملاكمة التايلاندية بعمر الـ18.