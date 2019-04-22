رياضة | آخر تطورات انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم محمد صلاح المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي شائعات انتقاله لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن محمد صلاح لا يفكر في مستقبله حاليا ويركز على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا واغتنام الكرة الذهبية بعدما حل سادسا في السنة الماضية.

وأشار الموقع إلى أن صلاح مطلوب في يوفنتوس الذي مستعد لعرض مبلغ مالي بجانب باولو ديبالا لضم المصري بالرغم من المنافسة الشرسة من ريال مدريد.