رياضة | قرار ناري من يوفنتوس حول انتقال ديبالا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري من يوفنتوس حول انتقال ديبالا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل حول رحيل مهاجم الفريق باولو ديبالا في الصيف المقبل بعد شائعات كبيرة في الفترة الحالية.

وقال باراتيتشي في تصريحات نقلها فوتبول إيطاليا: سنضم صفقات بعد سكوديتو الثامن على التوالي ، لكن باولو ديبالا سيبقى بالتأكيد.

أضاف :لم يكن هناك سر لنجاحنا ، لقد وصلنا للتو من خلال العمل الجاد كمجموعة مع النادي والمدربين واللاعبين. نشكر الموظفين واللاعبين الذين مروا وكل من عمل مع يوفنتوس على السماح بحدوث ذلك.

اختتم :بالطبع سيبقى ديبالا. إنه لاعب يوفنتوس ومن الواضح أنه سيبقى بالتأكيد .