رياضة | تقسيمة قوية في تدريبات الأهلي

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أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي فريقه على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاءت التقسيمة التي أجراها لاسارتي بين الفريقين حماسية للغاية، وأظهرت رغبة جميع اللاعبين في نيل ثقة الجهاز الفني للتواجد في قائمة الفريق للمباراة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.