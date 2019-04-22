رياضة | جروس يستبعد 8 لاعبين من قائمة الزمالك أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يستبعد 8 لاعبين من قائمة الزمالك أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عدد من لاعبيه لمباراة بيراميدز غدا الثلاثاء ببطولة الدوري. وخرج من القائمة: فرجاني ساسي وحازم إمام وخالد بوطيب وحميد أحداد ومصطفى فتحي للإصابة و عمر صلاح أحمد مدبولي ومحمد حسن لأسباب فنية وضمت قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلا من : Advertisements محمود جنش – عماد السيد فى حراسة المرمي . محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمود الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع . طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود كهربا – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – أيمن حفني في خط الوسط . عمر السعيد في خط الهجوم

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