رياضة | رونالدو يقول كلمته بشأن الرحيل عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقول كلمته بشأن الرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن قراره النهائي بشأن الرحيل أو البقاء في صفوف السيدة العجوز، وذلك عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وقال رونالدو :" سوف أبقي مع يوفنتوس بنسبة 1000%".

وكانت الكثير من التقارير الصحفية، أكدت أن رونالد سيرحل عن صفوف البيانكونيري بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي.

وكان رونالدو قد حقق الدوري الإيطالي مع يوفنتوس منذ أيام قليلة، ليصبح أول لاعب يتوج بالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني.