رياضة | فالفيردي يحذر برشلونة

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حذر فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني فريقه من مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم غد الثلاثاء في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: الافيس يقدمون موسماً رائعاً ولديهم فرصة باللعب في اوروبا لذلك سيعطوا كل ما لديهم غدا، بالطبع ستكون مباراة صعبة لان الخصم فريقي جيد جداً دفاعياً.

واضاف: الافيس سيعملون غدا من أجل الفوز لأن ثلاث نقاط مهمة لاي طرف في هذه المرحلة بالطبع اريد حسم اللقب سريعاً, الجميع يريد ذلك سنرى اذا كان بامكاننا الفوز غداً ام لا.