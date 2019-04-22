رياضة | مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة بيراميدز، التى تقام غدا الثلاثاء، والتى تأتي ضمن مباريات الدورى الممتاز المؤجلة من الأسبوع 26، وتنطلق في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلا من:

محمود جنش – عماد السيد فى حراسة المرمي .

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محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمود الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود كهربا – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – أيمن حفني في خط الوسط.

عمر السعيد في خط الهجوم