رياضة | تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمع دياز وجروس قبل لقاء بيراميدز والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمع دياز وجروس قبل لقاء بيراميدز والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، على نشر صورة لمدرب فريقه، الأرجنتيني رامون دياز، والمدير الفني للزمالك، السويسري كريستيان جروس.

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ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لمدربي الزمالك وبيراميدز، وعلق عليها : " رامون vs جروس".

ويستعد بيراميدز اف سي لمواجهة الزمالك يوم غد الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري العام الممتاز.