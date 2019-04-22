رياضة | «أهلي ٩٩» يفوز على المقاولون العرب بثلاثية في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «أهلي ٩٩» يفوز على المقاولون العرب بثلاثية في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» على مضيفه المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة ٣٣ وقبل الأخيرة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رمضان أبو حطب.

الدفاع: إبراهيم السيد – محمد حسام “ميدو” – عادل زينهم “دودو” – مصطفى إلياس.

الوسط: عبد الرحمن أشرف “مانو” – محمد شكري – عربي بدر – صالح نصر – زياد طارق.

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الهجوم: فهد جمعة.

وفي الشوط الثاني، شارك ضياء وحيد بدلاً من مصطفى إلياس، وعبد الرحمن علاء “سنجاب” بدلاً من زياد طارق، ومصطفى فوزي بدلاً من فهد جمعة.

افتتح زياد طارق التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٦، وتعادل المقاولون من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة ١ – ١.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف صالح نصر الهدف الثاني في الدقيقة ٥٥، ليرفع اللاعب رصيده إلى ٣٦ هدفاً ويواصل صدارة ترتيب الهدافين، ثم أضاف فهد جمعة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة ٦٣ من عمر المباراة.

وفاز أهلي ٩٩ هذا الموسم في ١٩ مباراة وتعادل في ٨، وخسر في ٦ مباريات، مسجلاً ٦٨ هدفاً، بينما تلقت شباكه ٣٣ هدفاً، ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.