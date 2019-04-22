رياضة | نجم الأهلي يخطف أنظار لاسارتي قبل مباراة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخطف أنظار لاسارتي قبل مباراة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وتألق شريف في التقسيمة التي أجراها الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وأحرز أكثر من هدف لينال إشادة من الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.