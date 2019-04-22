رياضة | اتحاد جدة يتعادل مع لوكوموتيف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يتعادل مع لوكوموتيف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي الاتحاد السعودي خارج ملعبه مع لوكوموتيف الأوزبكي 1-1 يوم الاثنين على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الاتحاد عبر هدف رومارينيو في الدقيقة 12، قبل أن يدرك لوكوموتيف التعادل عن طريق تيمورخوجا عبدالخالقوف (36).

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وأكمل لوكوموتيف المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اسلام توختاخوجاييف في الدقيقة 75.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الوحدة الإماراتي مع ضيفه الريان القطري على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.

وانفرد الاتحاد مؤقتاً في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للوحدة و4 للوكموتيف و3 للريان.