رياضة | هل يرحل إلى برشلونة؟.. أتلتيكو مدريد يختار بديل جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل إلى برشلونة؟.. أتلتيكو مدريد يختار بديل جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد دخل في السباق على ضم الموهبة البرتغالية الصاعدة، نجم هجوم بنفيكا، جواو فيلكس.



ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن "الروخيبلانكوس" يرغب في الحصول على خدمات جواو فيليكس (19 عاماً)، ليكون خليفة محتمل للفرنسي أنطوان غريزمان، حال قرر الرحيل عن صفوف النادي المدريدي.

وتنتشر تقارير عن إمكانية رحيل غريزمان عبر اللجوء لقيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي ستقل في الصيف المقبل لتصل إلى 120 مليون يورو.