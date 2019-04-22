رياضة | لاسارتي يجهز علي لطفي لحراسة الأهلي أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجهز علي لطفي لحراسة الأهلي أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز علي لطفي حارس الفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام المصري، وذلك خلال مران الفريق اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام مدرب حراس مرمى الأهلي بمنح لطفي بعض التعليمات الفنية الخاصة خلال المران الذي قاده للحراس الثلاث.

كما غاب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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واكتفى هاني بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، دون أن يشارك في التدريبات الجماعية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد أليخاندرو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للأهلي الفقرة البدنية والتي استمرت لنجو 20 دقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.