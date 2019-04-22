اونلاين | مشاهدة مباراة (الاهلي وبرسبوليس).. بث مباشر الاهلي وبرسبوليس (Won ahli) يلا شوت لايف الاهلي ضد الاهلي Yalla TV

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مشاهدة مباراة (الاهلي وبرسبوليس).. بث مباشر الاهلي وبرسبوليس (Won ahli) يلا شوت لايف الاهلي ضد الاهلي Yalla TV

يستعد نادي أهلي جدة لخوض مباراة قوية ضد برسبوليس الإيراني مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة (الاهلي وبرسبوليس).. بث مباشر الاهلي وبرسبوليس (Won ahli) يلا شوت لايف الاهلي ضد الاهلي Yalla TV

ويلتقي الأهلي مع برسبوليس مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة (الاهلي وبرسبوليس).. بث مباشر الاهلي وبرسبوليس (Won ahli) يلا شوت لايف الاهلي ضد الاهلي Yalla TV

ويأتي ترتيب مجموعة أهلي جدة كالتالي:

1- باختاكور: 5 نقاط

2- السد: 4 نقاط

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3- برسبوليس: 4 نقاط

4- الأهلي: 3 نقاط

مشاهدة مباراة (الاهلي وبرسبوليس).. بث مباشر الاهلي وبرسبوليس (Won ahli) يلا شوت لايف الاهلي ضد الاهلي Yalla TV

وكانت مباراة الفريقين في الجولة الثالثة قد انتهت بفوز برسبوليس بنتيجة هدفين دون مقابل ويدخل الراقي مباراته اليوم للثأر من خسارته وللعودة لنغمة الانتصارات.

مشاهدة مباراة (الاهلي وبرسبوليس).. بث مباشر الاهلي وبرسبوليس (Won ahli) يلا شوت لايف الاهلي ضد الاهلي Yalla TV

وقال يوسف عنبر مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي التقديمي قبل المباراة: "مباراة الغد من فئة الـ6 نقاط، والفوز فيها سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتصدر المجموعة، وتكملة المشوار الآسيوي بقوة، درسنا نقاط القوة والضعف في المنافس".

مشاهدة مباراة (الاهلي وبرسبوليس).. بث مباشر الاهلي وبرسبوليس (Won ahli) يلا شوت لايف الاهلي ضد الاهلي Yalla TV

وستكون مباراة الأهلي السعودي مع برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خالد الحدي وحسن العيدروس.