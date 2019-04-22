اونلاين | يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وبرسبوليس اليوم بث مباشر.. رابط الاهلي Yalla ahli

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يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وبرسبوليس اليوم بث مباشر.. رابط الاهلي Yalla ahli

يستعد نادي أهلي جدة لخوض مباراة قوية ضد برسبوليس الإيراني مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وبرسبوليس اليوم بث مباشر.. رابط الاهليYalla ahli

ويلتقي الأهلي مع برسبوليس مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وبرسبوليس اليوم بث مباشر.. رابط الاهليYalla ahli

ويأتي ترتيب مجموعة أهلي جدة كالتالي:

1- باختاكور: 5 نقاط

2- السد: 4 نقاط

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3- برسبوليس: 4 نقاط

4- الأهلي: 3 نقاط

يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وبرسبوليس اليوم بث مباشر.. رابط الاهليYalla ahli

وكانت مباراة الفريقين في الجولة الثالثة قد انتهت بفوز برسبوليس بنتيجة هدفين دون مقابل ويدخل الراقي مباراته اليوم للثأر من خسارته وللعودة لنغمة الانتصارات.

يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وبرسبوليس اليوم بث مباشر.. رابط الاهليYalla ahli

وقال يوسف عنبر مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي التقديمي قبل المباراة: "مباراة الغد من فئة الـ6 نقاط، والفوز فيها سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتصدر المجموعة، وتكملة المشوار الآسيوي بقوة، درسنا نقاط القوة والضعف في المنافس".

يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وبرسبوليس اليوم بث مباشر.. رابط الاهليYalla ahli

وستكون مباراة الأهلي السعودي مع برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خالد الحدي وحسن العيدروس.