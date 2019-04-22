جماهير برشلونة تُعاقب فيليب كوتينيو على فعلته الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لموقف محرج، تسببت به جماهير الفريق خلال إحدى المباريات.

جماهير برشلونة خلال تواجدها في ملعب “كامب نو” كانت قد عاقبت نجم الفريق، البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال مشاركته ضد فريق ريال سوسيداد، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم وهتفت ضده.

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فيليب كوتينيو، كان قد شارك في المباراة كبديل في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، حيث دخل بدلا من زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، وساهم في تحقيق الانتصار بنتيجة 2-1.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت أن الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان ضد كوتينيو فور نزوله أرض الملعب، وتكررت الصافرات كلما لمس اللاعب البرازيلي الكرة.

الجماهير أبدت غضبها من تصرف كوتينيو وردة فعله، بعدما سجل الهدف الثالث لبرشلونة ضد مانشستر يونايتد بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، حين احتفل اللاعب بهدفه واضعا إصبعيه في أذنيه وهو ينظر إلى مدرجات “الكامب نو”، في رسالة فحواها أنه لا يلتفت للانتقادات أو شائعات الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الجاري.