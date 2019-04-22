انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على المرشحين لجوائز الأفضل بالدوري القطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - أزاح مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم الستار عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجوائز الأفضل لموسم (2018-2019)، الذي عرف تتويج السد بلقبه الـ14 في الدوري القطري.

ويتنافس هدّاف نادي الدحيل وكأس آسيا 2019 المعز علي على جائزة أفضل لاعب مع ثنائي السد، الجزائري بغداد بونجاح وصانع الألعاب أكرم عفيف.

ويتصارع البرتغالي جوزفيالدوا فيريرا (السد)، والتونسي سامي الطرابلسي (السيلية)، والإسباني خوسيه مورسيا (الشحانية) على جائزة أفضل مدرب في الموسم.

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أما جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً، فيتنافس عليها الثلاثي بسام الراوي (الدحيل)، ويوسف حسن (الغرافة)، وعبد الرحمن فهمي (الأهلي).

وسيتم الإعلان عن الفائز الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين الثلاثة في كل فئة، في الحفل الذي سيقام في الـ30 من أبريل الجاري.

يُذكر أن مدربي أندية "دوري نجوم QNB"، ومدرب المنتخب الأول، والأولمبي، إضافة إلى رؤساء الأجهزة بالأندية، والجهات الإعلامية، شاركوا في عملية التصويت، فضلاً عن أحد ممثلي الاتحاد القطري للعبة، وآخر من مؤسسة دوري نجوم قطر، بجانب رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري.

تجدر الإشارة إلى أن السد نجح هذا الموسم في التتويج بلقب الدوري القطري للمرة الـ14 في تاريخه، بعد أن جرّد الدحيل من لقبه بطلاً في النسختين الماضيتين، فيما ألغيت بطولة كأس قطر هذا الموسم بسبب ضغط الروزنامة المحلية عقب المشاركة في كأس آسيا 2019 والاستعداد لبطولة "كوبا أمريكا".

أما على صعيد بطولة كأس أمير قطر، فتجري منافساتها حالياً، على أن تقام المباراة النهائية لـ"أغلى الكؤوس" في الـ16 من مايو المقبل.