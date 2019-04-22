انت الان تتابع تفاصيل خبر مورينيو يرشح عدوه اللدود للفوز بـ"الكرة الذهبية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - رشح المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وذلك لأول مرة منذ تتويجه الأخير بها عام 2015.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: إن "ميسي يُمضي موسماً هائلاً، بدون رونالدو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، يعرف أن الكرة الذهبية تنتظره".

ويقدم ميسي مستوى رفيعاً هذا الموسم؛ إذ ينافس برشلونة على "الثلاثية التاريخية"، وهنا يدور الحديث حول الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

ويحتاج "البارسا" لفوزين اثنين من مبارياته الخمس المتبقية للتتويج رسمياً بلقب الليغا، كما أنه بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث سيواجه "خفافيش" فالنسيا في مباراة مرتقبة.

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كما تأهل العملاق الكتالوني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه ليفربول الإنجليزي، أبرز المرشحين للفوز بلقب النسخة الحالية من البطولة القارية.

أما على صعيد الأرقام الفردية، فيتصدر "البرغوث" قائمة هدّافي الليغا برصيد 33 هدفاً، بفارق كبير عن الفرنسي كريم بنزيما أقرب مُطارديه على الجائزة، كما أن النجم الأرجنتيني يتصدر ترتيب المتنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي"، التي تُمنح سنوياً لأكثر لاعب يُحرز أهدافاً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد.

ويتقاسم ميسي ورونالدو قائمة أكثر اللاعبين المُتوجين بجائزة "الكرة الذهبية"، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية المتخصصة سنوياً لأفضل لاعب في العالم.

ويمتلك "البرغوث" و"الدون" 10 كرات ذهبية "مناصفة"، وقد يُتوّج ميسي بكرته الذهبية السادسة هذا العام في حال صحت توقعات المدرب البرتغالي، الذي قاد سابقاً أندية ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، وثنائي إنجلترا تشيلسي ومانشستر يونايتد.

يُذكر أن متوسط ميدان ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش فاز بالجائزة الفردية الموموقة في العام المنصرم، نظراً لدوره مع فريقه الملكي ومنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.