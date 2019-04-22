انت الان تتابع تشيلسي يختار نجم برشلونة لتعويض رحيل هازارد المنتظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

إيدين هازارد

أشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إلى وضع تشيلسي، النجم البرازيلي فيليب كوتينيو على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض الرحيل المنتظر لنجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد، الذي يرتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، في ظل الموسم السيئ الذي مر به الفريق الملكي هذا الموسم. ويعاني كوتينيو كثيرًا مع برشلونة هذا الموسم، إذ فقد مكانه في التشكيل الأساسي للعملاق الكتالوني لصالح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، ويتعرض مؤخرًا لصافرات الاستهجان والانتقادات من قبَل جماهير البرسا.

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ولم يشارك كوتينيو سوى في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم، وشارك أساسيا في الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مسجلا هدفًا في ذلك اللقاء، إلا أنه احتفل بوضع إصبعه في أذنه، الأمر الذي أثار غضب جماهير البرسا أكثر تجاهه. وسبق أن لعب كوتينيو في صفوف ليفربول قبل أن ينتقل إلى برشلونة