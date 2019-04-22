تشيلسي يختار نجم برشلونة لتعويض رحيل هازارد المنتظر

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تحرير:خالد الفوي ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
إيدين هازارد
أشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إلى وضع تشيلسي، النجم البرازيلي فيليب كوتينيو على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض الرحيل المنتظر لنجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد، الذي يرتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، في ظل الموسم السيئ الذي مر به الفريق الملكي هذا الموسم. ويعاني كوتينيو كثيرًا مع برشلونة هذا الموسم، إذ فقد مكانه في التشكيل الأساسي للعملاق الكتالوني لصالح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، ويتعرض مؤخرًا لصافرات الاستهجان والانتقادات من قبَل جماهير البرسا.
ولم يشارك كوتينيو سوى في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم، وشارك أساسيا في الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مسجلا هدفًا في ذلك اللقاء، إلا أنه احتفل بوضع إصبعه في أذنه، الأمر الذي أثار غضب جماهير البرسا أكثر تجاهه. وسبق أن لعب كوتينيو في صفوف ليفربول قبل أن ينتقل إلى برشلونة
وسبق أن لعب كوتينيو في صفوف ليفربول قبل أن ينتقل إلى برشلونة في يناير من عام 2018، مقابل 152 مليون جنيه إسترليني.
وفي حال فشل تشيلسي في الوصول إلى اتفاق مع برشلونة لضم كوتينيو، سيسعى المدرب الإيطالي للبلوز ماوريسيو ساري، خلف مهاجم ليل الفرنسي نيكولاس بيبي.
وجذب الجناح الإيفواري الأنظار إليه بعدما سجل 20 هدفًا وصنع 12 هدفًا أخرى في جميع المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم.
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