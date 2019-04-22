الان تتابع الاتحاد يهدر فوزا كبيرا على لوكوموتيف ويكتفي بالتعادل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

اكتفى الاتحاد السعودي بتسجيل هدف واحد وأضاع أكثر من ثلاث فرص خطيرة ليكتفي بالتعادل 1-1 مع مستضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين.

ومنح رومارينيو، التقدم للاتحاد قبل أن يدرك عبد الخالقوف تيمور خوجة، التعادل لصاحب الأرض، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقفز الاتحاد إلى صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط من أربع مباريات متقدما بنقطة واحدة على الوحدة الإماراتي الذي يستضيف الريان القطري في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي لوكوموتيف ثالثًا وله أربع نقاط من أربع مباريات فيما يتذيل الريان المجموعة بثلاث نقاط.

وافتتح البرازيلي رومارينيو، التسجيل للاتحاد في الدقيقة 12 بعدما استغل خطأ في دفاع لوكوموتيف.

وأرسل فهد المولد، ركلة ركنية مرت من أربعة من لاعبي لوكوموتيف.

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وكان رومارينيو، أسرع من مراقبه ليهز الشباك من مدى قريب.

وأهدر “المولد”، فرصة مضاعفة الفارق من وضع انفراد بعد ذلك بعشر دقائق إذ حاول وضع الكرة من بين ساقي جافوخير اليوسف حارس لوكوموتيف لكنها اصطدمت بقدمه.

وأرسل دجامشيد أسكندروف، ركلة حرة مرت من جميع لاعبي الاتحاد لتصل إلى تيمور خوجة الذي هز الشباك من مدى قريب.

وأضاع رومارينيو، إمكانية إعادة التقدم للاتحاد عندما هيأ له المولد كرة بضربة رأس لكن اللاعب البرازيلي اكتفى بالتسديد في جسد حارس لوكوموتيف.

واستلم “المولد”، تمريرة رائعة وذهب في مواجهة الحارس لكن إسلام توختاخودجايف قام بعرقلته ليطرده الحكم قبل 14 دقيقة من النهاية.

وسدد البديل كارلوس فيلانويفا الركلة الحرة لكن اليوسف أبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وحصل رومارينيو على فرصة أخرى لكنه اكتفى بالتسديد في جسد مدافع لوكوموتيف من مدى قريب ليهدر الاتحاد فوزًا محققًا.