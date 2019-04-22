بعثة ⁧النصر⁩ تصل إلى النجف استعدادا للقاء الزوراء العراقي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب

وصلت بعثة نادي النصر إلى النجف بالعراق، برئاسة نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليّل، استعدادًا لمباراة النصر أمام الزوراء على ملعب كربلاء في مدينة كربلاء العراقية، ورافق البعثة من الرياض نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق بندر العتيبي.

وكان في استقبال بعثة الفريق الأول بنادي النصر في مطار النجف، محافظ النجف لؤي الياسري، ورحب ببعثة الفريق، مؤكدًا عمق العلاقة بين البلدين، قدم درعًا تذكاريًا لنائب سفير خادم الحرمين الشريفين بندر العتيبي، ونائب رئيس نادي النصر عبدالعزيز الجليّل.

من جانبه قدم رئيس بعثة النادي، شكره الجزيل لمحافظ النجف، على حسن الضيافة والاستقبال التي وجدتها بعثة الفريق، مؤكدًا أن ذلك لا يستغرب من أبناء العراق الشقيق.