الان تتابع بعثة النصر تصل إلى النجف استعدادا للقاء الزوراء العراقي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب
وصلت بعثة نادي النصر إلى النجف بالعراق، برئاسة نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليّل، استعدادًا لمباراة النصر أمام الزوراء على ملعب كربلاء في مدينة كربلاء العراقية، ورافق البعثة من الرياض نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق بندر العتيبي.
وكان في استقبال بعثة الفريق الأول بنادي النصر في مطار النجف، محافظ النجف لؤي الياسري، ورحب ببعثة الفريق، مؤكدًا عمق العلاقة بين البلدين، قدم درعًا تذكاريًا لنائب سفير خادم الحرمين الشريفين بندر العتيبي، ونائب رئيس نادي النصر عبدالعزيز الجليّل.
من جانبه قدم رئيس بعثة النادي، شكره الجزيل لمحافظ النجف، على حسن الضيافة والاستقبال التي وجدتها بعثة الفريق، مؤكدًا أن ذلك لا يستغرب من أبناء العراق الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة النصر تصل إلى النجف استعدادا للقاء الزوراء العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.