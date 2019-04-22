الامارات | هل الفوز على الدحيل سيكون مفتاح "الزعيم" للتأهل في دوري أبطال آسيا؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل الفوز على الدحيل سيكون مفتاح "الزعيم" للتأهل في دوري أبطال آسيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الاسباني خوان كارلوس غاريدو إن الفوز في لقاء الدحيل القطري سيكون بمثابة مفتاح "الزعيم" للتأهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال غاريدو في المؤتمر الصحافي اليوم: "الدحيل يعد منافساً قوياً لفريقنا في المجموعة، ولكن الحصول على النقاط الثلاث في المواجهة سيساعدنا على الاقتراب أكثر نحو الدور الثاني".

وأضاف: "تبقت لدينا 3 مباريات، نحن يتوجب علينا الفوز فيها جميعاً، الانتصار على الدحيل في المواجهة سيساعدنا بصورة كبيرة في الاقتراب من التأهل".

وتابع: "الهدف واضح لدى جميع لاعبي الفريق ويتمثل في الحصول على النقاط الثلاث، علينا أن نكون في كامل تركيزنا وأن نخوض اللقاء بعقلية قوية حتى ننجز المهمة".

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وتعليقاً وحول استبعاد الثنائي البرازيلي كايو لوكاس والبرتغالي روبن روبيرو من خياراته حتى نهاية الموسم، وقال غاريدو: "أنا هنا منذ شهرين وعلى مدار هذه الفترة أحاول أن أستخرج أفضل أداء من اللاعبين، في هذا الأسبوع اتخذت قراراً ربما ليس بالجيد لدى البعض لكنه كان مهماً، وضعت بعض اللاعبين خارج القائمة لأنني لا أريد في التشكيلة لاعبين لا يحبون العمل مع المجوعة".

وأضاف: "نريد لاعبين يشعرون بأنهم جزء من الفريق وأن يؤدوا مع المجموعة بأفضل أداء لديهم، أي مدرب في العام يجد أن هنالك لاعبين لا يحبون اللعب في الفريق فإنه بالتأكيد سيتخذ قرارً بوضعهم خارج حساباته، كما ذكرت أريد في فريقي لاعبين يحبون الفريق ومستعدون لنقدم أفضل ما لديهم من أجل الفوز معه في كل المباريات".