التعادل يحسم مواجهة اتحاد جدة ولوكوموتيف بدوري أبطال آسيا

سيطر التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 على لقاء اتحاد جدة السعودي و فريق لوكوموتيف الأوزبكي الذي حمع الفريقان، اليوم الإثنين، على ملعب لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

و أكمل لوكوموتيف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد قائد الفريق إسلوم في الدقيقة 76.

و سجل لاتحاد جدة رومارينهو في الدقيقة 12، بينما سجل لفريق لكوموتيف اللاعب تيمور عبدالخالقوف الدقيقة 35.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 7 في المركز الأول، وارتفع رصيد لوكوموتيف للنقطة 4 في المركز الثالث.

بداء اللقاء سريعاً من قبل الطرفين، و نجح اتحاد جدة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد متابعة دقيقة لكرة الزاوية التي نفذها فهد المولد.

كثف فريق لوكوموتيف ضغطه بحثاً عن هدف التعادل، ولم تنج محاولة اللاعب تيمور خوجه الدقيقه 15 عندما سدد مرة قوية إعتلت المرمي، و قبل أن يحبط حارس الاتحاد فواز القرني هجمة واعدة للفريق الأوزبكي الدقيقة 20.

Advertisements

أهدر مهاجم اتحاد جدة فهد المولد هدف محقق في الدقيقة 23 عندما إنفرد بالمرمى و سدد كرة سهله في يد حارس المرمي، ليعود في الدقيقة 30 و يهدر هدف أخر بعد أن تلاعب بدفاعات الفريق الخصم و يسدد كرة تصطدم بالدفاع.

نجح فريق لوكوموتيف من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد أن نجح اللاعب تيمور خوجه من التحرر من الرقابه، وسدد كرة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك.

لم ينجح مهاجم اتحاد ناصر الشمراني في ترجمة الكرة العرضية المتقنة في الدقيقة الأخيرة منن عمر الشوط الأول، بعد أن وضع كرة رأسية سهله في يد حارس فريق لوكوموتيف الأوزبكي.

دخل اتحاد جدة الشوط الثاني برغبة قوية لتسجيل هدف الفور، وجاءت أولى محاولات الفريق الاتحادي في الدقيقة 47 من خلال تسديدة قوية للاعب فهد المولد في الشباك الخارجية.

فرط فهد المولد في الدقيقة 61 في فرصة تسجيل هدف التفوق، و سدد كرة قوية جائت بعيدة عن المرمى، ونجح فواز القرني في الدقيقة 63 في التصدي لتسديدة قوية ويحبط فرصة هدف محقق.

أزعجت تحركات فهد المولد دفاعات فريق لوكوموتوف، و من كرة مرتدة نجح فهد المولد في الحصول على ضربة حرة مباشرة بعد أن تعرض لاعاقة من مدافع فريق لوكوموتوف الذي غادر اللقاء بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 76، تقدم لها كارلوس فيلانويفا وسددها قوية في إرتطمت بالعارضة.

و رفض فواز القرني خسارة اتحاد جدة عندما تصدى لضربة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ليعود فهد المولد ويهدر فرصة هدف محقق الدقيقة 92 عندما سدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى.