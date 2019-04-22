كارتيرون يرفض الراحة قبل مواجهة أكادير

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبي الرجاء البيضاوي، في حصة تدريبية، اليوم الإثنين، بعد انتهاء مواجهة الديربي، استعدادا لمواجهة حسنية أكادير، في لقاء مؤجل من الجولة الـ26 للدوري المغربي.

وانخرط لاعبو الرجاء، في التدريبات بمعنويات مرتفعة رغم التعادل أمام الوداد، أمس الأحد بنتيجة (2-2)، بسبب الإشادة التي تلقاها الفريق بسبب مستواه المميز، أمام متصدر الترتيب والمرشح الأول لدرع الدوري.

ويسعى الرجاء للعودة لسكة الانتصارات من بوابة أكادير، بعدما فرمل الوداد مسيرة 5 انتصارات متتالية رجاوية، وذلك كي يطمئن بشكل كبير على احتلاله المركز الثاني كأقل تقدير، ويزيح منافسه أكادير (الثالث) والذي يطارده بشدة.

وتجرى هذه المواجهة الأربعاء المقبل، على ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، بين الفريقين بعد أن تنافسا مسبقًا على إحدى بطاقتي نصف نهائي الكونفيدرالية والتي آلت في نهاية المطاف لأكادير.