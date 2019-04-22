أتلتيكو مدريد يعثر على بديل جريزمان

وقالت صحيفة ريكورد، إن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على خدمات جواو فيليكس موهبة بنفيكا البرتغالي، ليكون خليفة محتمل لجريزمان، حال قرر الرحيل عن صفوف النادي المدريدي.
وتنتشر تقارير عن إمكانية رحيل أنطوان جريزمان عبر اللجوء لقيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي ستقل في الصيف المقبل لتصل إلى 120 مليون يورو.
ويتألق المهاجم الصاعد مع "النسور" هذا الموسم، حيث خاض مع الفريق البرتغالي، 36 مباراة، وسجل 16 هدفًا وصنع 9 آخرين.
ويطلب بنفيكا، الحصول على 120 مليون يورو، للموافقة على رحيل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، خاصة وأن فيليكس يعد مطمعًا لأكبر أندية أوروبا مثل برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ويوفنتوس.
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