يوفنتوس ينوي التضحية لاقتناص موهبة فيورنتينا

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي إلى التضحية من أجل تعزيز صفوفه من نظيره فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن يوفنتوس يرغب في ضم فيديريكو كييزا موهبة فيورنتينا، والذي يقدر بـ 70 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويخطط يوفنتوس إلى التقدم بعرض إلى نظيره فيورنتينا، يصل إلى 40 مليون يورو، بجانب انضمام ثنائي الشباب، ماندراجورا وأورسوليني اللذين يلعبان حاليًا لصالح أودينيزي وبولونيا.



وأضاف الموقع أن يوفنتوس سيواجه منافسة شرسة مع بايرن ميونخ الألماني، والذي أبدى استعداده لدفع 70 مليون يورو لضم كييزا، لتعويض ثنائي البافاري، آريين روبن وفرانك ريبيري.

ويعد كييزا هدفًا لكبار أندية أوروبا مثل ليفربول ويوفنتوس وإنتر ميلان وروما وبايرن ميونخ، علمًا بأنه يرتبط بعقد مع فيورنتينا حتى عام 2022.