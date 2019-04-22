برشلونة يتطلع لملامسة لقب الليجا أمام ألافيس

قد تشهد منافسات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإسباني ، التي ستنطلق غدًا الثلاثاء، حسم تتويج برشلونة باللقب هذا الموسم، وذلك في حالة فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، وخسارة أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا.

ورغم الاقتراب بشكل كبير من منصة التتويج، تفادى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، الإفراط في الثقة، وصرح عقب المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ريال سوسييداد 2-1 "نحن بحاجة إلى 9 نقاط بغض النظر عن نتائج الخصوم، حتى نحسم اللقب".

ويحسم برشلونة، اللقب في حالة فوزه على ألافيس وهزيمة أتلتيكو أمام فالنسيا، وفي حالة عدم تحقق ذلك، يمكن لبرشلونة حسم اللقب مطلع الأسبوع المقبل على ملعبه بالفوز على ليفانتي.

وفي ظل اقتراب حسم لقب الدوري الإسباني بشكل كبير، لا يزال الصراع على المشاركة الأوروبية عبر المسابقة، مشتعلا.

ولا تزال 3 أندية خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد، المرشحين بقوة لإحراز المركزين الثاني والثالث على الترتيب، تتنافس بقوة من أجل إنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

ويحتل خيتافي، المركز الرابع حاليًا بعد أن تغلب على إشبيلية 3-0، لكن خيتافي سيواجه مهمة صعبة من أجل الحفاظ على موقعه، حيث يلتقي ريال مدريد، مساء الخميس في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين.

وفي حالة سقوط خيتافي في مباراته أمام ريال مدريد، سيمهد ذلك الطريق بشكل كبير أمام فالنسيا، الذي عزز فرصته في انتزاع المركز الرابع، بعد أن تغلب على ريال بيتيس في عقر داره.

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وفي مواجهة أتلتيكو مدريد، يعلق فالنسيا، طموحاته على استمرار تألق جونزالو جويديس الذي سجل ثمانية أهداف خلال آخر عشر مباريات شارك بها، وقد أحرز ثنائية الفريق في شباك ريال بيتيس.

ويتأهب فالنسيا، لمواجهة آرسنال الإنجليزي في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، ومواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولا تزال المنافسة قائمة على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وفي حالة تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، يعني ذلك أن المركز السابع بالليجا، سيكون مؤهلا للدوري الأوروبي.

ويحتل أتلتيك بيلباو، المركز السابع حاليا، قبل أن يحل ضيفا على ليجانيس مساء الأربعاء.

وعن الصراع في قاع جدول الدوري، اقترب هويسكا وريو فاليكانو بشكل أكبر من الهبوط، بعد أن تعادلا مع بعضهما البعض سلبيا مساء السبت.

ويواجه ريو فاليكانو، مهمة صعبة في مباراته المقبلة، حيث يحل ضيفًا على إشبيلية مساء الخميس، بينما يستضيف هويسكا، نظيره إيبار.

وتشهد المرحلة غدًا، لقاء بلد الوليد مع جيرونا، بينما يلتقي إسبانيول مع سيلتا فيجو، وليفانتي مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع فياريال.