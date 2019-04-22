شكرا لقرائتكم إكرامى مهدد بعدم لحاق مباراة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى من اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، لعدم تعافيه بشكل تام من الإصابة، وتعرض شريف اكرامى لمزق فى عضلة السمانة وهى الإصابة التى احتاجت قرابة الشهرين ليتعافى اللاعب منها.

ومن المقرر أن يجهز الجهاز الفنى الحارس على لطفى للمشاركة بشكل أساسى، تحسبا لغياب اكرامى فى ظل إيقاف محمد الشناوى حارس الفريق الأساسى.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل باستاد الجيش بالسويس، فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.