شكرا لقرائتكم قرار جديد من لجنة المسابقات بسبب المدير التنفيذى لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة من الأمن المسئول عن الملاعب خلال المباريات، بإغلاق أبواب المدرجات وعدم السماح لأى فرد بالتواجد فى أرض الملعب لحين خروج اللاعبين والأجهزة الفنية من أرض الملعب.

جاء هذا الأمر بعد الأزمة التى شهدتها مباراة الأهلى وبيراميدز عقب نهاية اللقاء بين أحمد فتحى ومسئول نادى بيراميدز فى اللقاء الذى خسره الأهلى بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ25 للدورى.

وشهدت نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز خناقة بين أحمد فتحى لاعب الأهلى ومحمد جمال العاصى المدير التنفيذى لبيراميدز، وشهدت اشتباك عدد من لاعبى الفريقين.

كانت لجنة المسابقات قد عاقبت الأهلى بغرامة 40 ألف جنيه بسبب السلوك السيئ لجماهيره أمام بيراميدز