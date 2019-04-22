شكرا لقرائتكم تمارا تشارك متعب تمرينات الصباح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء ممارسة التمارين الصباحية مع طفلته "تمارا" وداعبها خلال التمارين. وكان متعب قد أثار جدلا كبيرا بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أزمة عبد الله السعيد ، بعدما أكد عماد متعب أحد النجوم التاريخيين للأحمر، أن مجلس الأهلى يتحمّل مسئولية فشل التجديد لعبد الله السعيد، وهو ما كان سبباً فى رحيل اللاعب بعدما اكتشف الأهلى توقيع اللاعب للزمالك. Advertisements View this post on Instagram 😄💞 A post shared by Emad Meteb (@emadmeteb90plus) on Apr 22, 2019 at 3:38am PDT A post shared by Emad Meteb (@emadmeteb90plus) onApr 22, 2019 at 3:38am PDT

عماد متعب عماد متعب



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