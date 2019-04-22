شكرا لقرائتكم بعد رحيل مؤمن سليمان.. إلغاء مفاجئ لتدريب النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة، إلغاء تدريب الفريق الكروى الأول، لليوم الثانى على التوالى بعد رحيل مؤمن سليمان المدير الفنى عن قيادة الفريق، عقب الهزيمة من بتروجت بنتيجة 2/1.

وكان من المقرر أن يستأنف فريق النجوم تدريباته الجماعية مساء اليوم، الاثنين بقيادة كرم جابر مدرب الفريق، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة بتروجت، إلا أن اللاعبون فوجئوا بإلغاء المران بعد الرسالة التي وصلتهم عبر جروب الواتس آب دون إبداء أسباب.

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ورحل مؤمن سليمان عن القيادة الفنية للنجوم بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها مع الفريق منذ أن تولى المهمة خلفًا لأحمد سامى، حيث قاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.

ويستعد النجوم لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.