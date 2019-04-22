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شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يتفقد استاد القاهرة استعدادا لأمم افريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولى، استعدادا لانطلاق أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
أشرف صبحى
وجاءت زيارة الوزير لاستاد القاهرة للوقوف على آخر المستجدات فى عملية التطوير الشاملة التى تجرى فى الاستاد استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية، حيث تفقد صبحى أرض الملعب الرئيسية وعملية رفع كفاءة النجيل بها، وأيضا الأماكن المخصصة للجماهير وإجراءات الدخول والخروج مشددا على أهمية التيسير على الجماهير فى عملية الدخول والخروج من والى الاستاد.
ستاد القاهرة
وأثني وزير الشباب والرياضة علي سرعة تطوير الاستاد، مؤكدا أن الجميع يعمل بتنسيق كبير وتكامل فى الجهود من أجل انجاح البطولة كى تخرج بالصورة اللائقة لمكانة مصر الدولية مؤكدا ثقته الكاملة فى ظهور استاد القاهرة العريق فى أجمل صورة خلال افتتاح البطولة يوم 21 يونيو المقبل.
وزير الرياضة
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