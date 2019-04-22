شكرا لقرائتكم وفاة والد دفندر بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى ظهر اليوم المهندس عماد دونجا والد نبيل دونجا لاعب بيراميدز ولاعب خط وسط منتخب مصر. Advertisements وقامت أسرة اللاعب بالاتصال به من أجل الحضور لمدينة المحلة وذلك لترتيب إجراءات الجنازة والعزاء بمدينة المحلة. ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك غدا فى المباراة المقررة بينهما باستاد الدفاع الجوى فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ26 للدورى.

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