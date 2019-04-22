شكرا لقرائتكم بدء استعدادات اللجنة المنظمة لمباراة افتتاح كأس الأمم 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الافريقية فى تجهيز مراسم افتتاح البطولة برئاسة دكتور طارق كمال، والذي يقام على أرض استاد القاهرة يوم 21 يونيو المقبل. وكانت لجنة المتطوعين قد أعلنت فتح باب التقدم لمرافقي الفرق في اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 ، وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا. Advertisements

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