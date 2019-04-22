شكرا لقرائتكم لجنة ملاعب التدريب والمباريات ببطولة أمم أفريقيا تسابق الزمن لتجهيزها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزور أحمد عبد الله رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات ببطولة أمم افريقيا، كل ملاعب القاهرة التى تستقبل تدريبات ومباريات كأس الأمم الإفريقية هذا الأسبوع على أن يسافر بعدها لمتابعة عملية التطوير في ملاعب السويس والإسماعيلية والإسكندرية.

ويرفع عبد الله بنهاية جولته تقريرا كاملا عن حالة هذه الملاعب إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة والكاف، مؤكدا ثقته في أن ملاعب المباريات ستكون جاهزة تماما بحد أقصى يوم 15 مايو.

وشدد عبد الله على أن الملاعب ستكون في أبهى صورها بعد الجهود التي تمت في الفترة الماضية.

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