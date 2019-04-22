شكرا لقرائتكم بدء تجهيز حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية على استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأت لجنة المراسم برئاسة دكتور طارق كمال في التجهيز لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي يقام على أرض استاد القاهرة يوم 21 يونيو المقبل.
وأكد طارق كمال أن اللجنة تعقد اجتماعات مستمرة لتجهيز خطة استقبال الضيوف وكبار الزوار في حفل افتتاح البطولة خاصة وأن الحفل سيشهد حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وقادة الدول المشاركة منتخباتها في البطولة.
وأوضح رئيس لجنة المراسم أن اللجنة تناقش حاليا خطة استقبال كبار الزوار لإخراج الحفل بالشكل اللائق ومواصلة النجاح الذي تحقق خلال حفل سحب قرعة البطولة، والذي أبهر ضيوف مصر سواء تنظيميا أو إداريا.
واختتم كمال تصريحاته بالإشارة إلى أن خطة مراسم استقبال كبار الزوار تتضمن العديد من الشخصيات أبرزها رؤساء ووزراء الدول المشاركة بجانب رؤساء الااتحادات الأهلية وأعضاء اللجنتين التنفيذيتين بالاتحاد الأفريقي والدولي للعبة.
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