لاعبو الزمالك يتقاضون مكافآت أفريقيا قبل ساعات من مواجهة بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل صرف مجلس إدارة نادى الزمالك مكافآت التأهل لدور قبل النهائى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية لتحفيز اللاعبين قبل مباراة بيراميدز المقبلة، وكان الفريق الأبيض تأهل لنصف نهائى البطولة الكونفدرالية بعد تخطى حسنية أغادير المغربى.
يأتى صرف مكافآت الكونفدرالية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الغد أمام بيراميدز فى المباراة، التى ستقام على ملعب الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك وعد اللاعبين بصرف مكافآت خاصة فى حالة الفوز على بيراميدز غدا فى المباراة، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الفريق الأبيض بفارق الأهداف، إلا أن الزمالك خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الآخر، خاصة أن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.
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