شكرا لقرائتكم الجمعية العمومية ترفض المصادقة على إعادة تشكيل لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين، على إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة عبد الرحمن العبد الكريم ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي برئاسة محمد باصم، بالإضافة إلى تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد ورفضت الجمعية المصادقة على إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي.
وتم تعيين بندر الحميداني رئيسا للجنة الانتخابات وعضوية بدر المعجل وعبد العزيز الرشود وعبد العزيز الفضلي، كما وافقوا على تعيين ناصر الصقير رئيسا للجنة الاستئناف الانتخابية، وعضوية نايف الجار الله وخالد الرميان وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية، الذي عقد في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
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