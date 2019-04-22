شكرا لقرائتكم إدارة القادسية تقيل باصريح.. وتتعاقد مع ناصيف البياوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل إقالة المدرب السعودي بندر باصريح، والتعاقد مع التونسي ناصيف البياوي في آخر مباراتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليصبح المدرب الخامس الذي يتولى تدريب الفريق هذا الموسم.

وتلقى القادسية خسارة قاسية على أرضه أمام الباطن بهدفين دون مقابل ليبقى في المركز 14، وهو أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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وكلف باصريح بتدريب الفريق في منتصف مارس الماضي لكن الفريق خسر معه 4 مرات أمام الفيصلي والاتفاق والتعاون والباطن مقابل فوز وحيد على أحد الذي هبط رسمياً.

ودرب البياوي الفتح والرائد وهجر، كما درب القادسية مطلع الموسم الماضي قبل أن يقال في منتصفه.

وبدأ القادسية موسمه مع الصربي ستانيوفيتش، ومن ثم كلف السعودي عبدالعزيز البيشي بتدريب الفريق، وخلفه البلغاري بيتيفا وبندر باصريح قبل الوصول إلى ناصيف البياوي.