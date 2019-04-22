شكرا لقرائتكم زوران يعترف: من الصعب مشاركة عطيف أمام الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف زوران ماميتش مدرب الهلال بصعوبة مشاركة لاعب الوسط الدولي عبدالله عطيف في مواجهة استقلال طهران الآسيوية كون اللاعب غاب عن المباريات لمدة شهرين.
ويلتقي الهلال مع استقلال طهران في أبوظبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك عقب أن تفوق الفريق الإيراني على نظيره بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.
وقال زوران في المؤتمر الصحفي: من الصعب أن يشارك عبدالله عطيف في المباراة لأنه غاب عن المباريات الرسمية لمدة شهرين، لكن سنجهزه للمواجهات المقبلة التي تنتظرها في كافة الاستحقاقات.
وواصل المدرب الكرواتي: لم نوفق في مباراة استقلال طهران الماضية، ولهذا فإن إعدادنا مختلف تماماً عن المباراة السابقة ونحن بأتم الجاهزية لاستعادة الانتصارات في دوري أبطال آسيا.
وختم ماميتش حديثه قائلاً: واجهنا ضغطاً كبيراً في الفترة الماضية، ومن الجيد أننا حظينا بحصتين تدريبيتين قبل لقاء الاستقلال.
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