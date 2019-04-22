شكرا لقرائتكم برشلونة على أعتاب الفوز بلقبه الدوري رقم 26 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قد تشهد منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي تنطلق يوم الثلاثاء، حسم تتويج برشلونة باللقب هذا الموسم، وذلك في حالة فوزه غدا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس وخسارة أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا مساء الأربعاء.

ورغم الاقتراب بشكل كبير من منصة التتويج، تفادى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإفراط في الثقة، وصرح عقب المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ريال سوسييداد 2 - 1 السبت قائلا: نحن بحاجة إلى تسع نقاط بغض النظر عن نتائج المنافسين حتى نحسم اللقب. ولكن الفوز بالمباريات ليس سهلا.

وأضاف : أتفهم موقف من يقولون إننا حسمنا اللقب بالفعل، ولكننا لم نحقق ذلك بعد. علينا أن نفوز بالمباراة المقبلة ونواصل الانتصارات حتى نهاية الموسم. فالأمر لم ينته بعد.

ويحسم برشلونة اللقب في حالة فوزه على ألافيس وهزيمة أتلتيكو أمام فالنسيا مساء الأربعاء، وفي حالة عدم تحقق ذلك، يمكن لبرشلونة حسم اللقب مطلع الأسبوع المقبل على ملعبه بالفوز على ليفانتي.

وفي ظل اقتراب حسم لقب الدوري الإسباني بشكل كبير، لا يزال الصراع على المشاركة الأوروبية عبر المسابقة مشتعلا فلا تزال ثلاثة فرق خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد، المرشحين بقوة لإحراز المركزين الثاني والثالث على الترتيب، تتنافس بقوة من أجل إنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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ويحتل خيتافي المركز الرابع حاليا بعد أن تغلب على إشبيلية 3 - صفر يوم الأحد، لكن خيتافي سيواجه مهمة صعبة من أجل الحفاظ على موقعه حيث يلتقي ريال مدريد مساء الخميس في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين.

وفي حالة سقوط خيتافي في مباراته أمام الريال، سيمهد ذلك الطريق بشكل كبير أمام بلنسية الذي عزز فرصته في انتزاع المركز الرابع بعد أن تغلب على ريال بيتيس في عقر داره 2 - 1 يوم الأحد.

وفي مواجهة أتلتيكو مدريد، يعلق فالنسيا أمال عريضة على استمرار تألق غونزالو غيديس الذي سجل ثمانية أهداف خلال آخر عشر مباريات شارك بها، وقد أحرز ثنائية الفريق في شباك ريال بيتيس.

ويتأهب فالنسيا لمواجهة أرسنال الإنجليزي في الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ومواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

كذلك لا تزال المنافسة قائمة على المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وفي حالة تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، يعني ذلك أن المركز السابع بالدوري سيكون مؤهلا للدوري الأوروبي.