شكرا لقرائتكم كريستال بالاس يتمسك بنجمه زاها ويرفض انتقاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد روي هودسون مدرب كريستال بالاس ثقته في أن الجناح ويلفريد زاها سيبقى لمواسم أخرى قادمة مع الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أن اللاعب أبدى رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

ووقع زاها، الذي هز الشباك في الانتصار 3-2 على مستضيفه أرسنال الاحد، عقدا جديدا مع كريستال بالاس في أغسطس ليبقى مع الفريق حتى 2023 لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا وأوروبا بعد عروضه القوية، بينما قال لاعب منتخب ساحل العاج إنه يشعر بالرغبة في اللعب على أعلى المستويات في كل مرة يشاهد فيها مباريات دوري الأبطال.

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وأبلغ هودسون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : يربطه عقد لأربع سنوات وهو واحد من أعلى اللاعبين راتبا في الفريق والجماهير تحبه. بالنسبة لي أتطلع للعمل معه ليس في المستقبل المنظور فقط لكني أرغب في مشاهدته بقميص الفريق لسنوات عديدة قادمة.

ورفع زاها (26 عاما) رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري إلى تسعة وقال إن التقارير عن احتمال رحيله لا تشتت انتباهه. وأضاف: بصراحة الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو بالاس. انا لاعب في بالاس حاليا ولا أعرف ما الذي يخبئه لي المستقبل.

وبالفوز على أرسنال ضمن بالاس البقاء في الدوري الممتاز لموسم آخر حيث تقدم إلى المركز 12 برصيد 42 نقطة.